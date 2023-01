Festival di Sanremo 2023: 'Casa Sanremo' al Palafiori e 'Tra palco e città' alla 'Gruppo Eventi', ma rimane in pista anche piazzale Vesco

Dopo la revoca della Fondazione Sinfonica all'Ati 'Abc-Calvini', si lavora alacremente alla ‘Gruppo eventi’ del patron Vincenzo Russolillo per allestire il Palafiori con la 16a edizione di 'Casa Sanremo'. Negli ultimi mesi, proprio per le note vicende della struttura di corso Garibaldi, si è parlato dello spostamento tra via Escoffier, il cinema Centrale e una struttura in piazzale Vesco.

Oggi si torna quindi alla vecchia 'casa' ma è ancora sul piatto la possibilità di uno sdoppiamento. I tempi sono molto stretti perchè, di fatto, manca solo un mese al taglio del nastro. Intanto la 'Gruppo Eventi' dovrà anche occuparsi di ‘Tra palco e città’, la serie di appuntamenti che si svolgeranno nel corso del Festival di Sanremo 2023 e che torna nella città dei fiori dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia e alle restrizioni a cui si è dovuta piegare anche la kermesse canora matuziana.

Già nei mesi scorsi il Comune di Sanremo aveva confermato la volontà di Amministrazione comunale e Rai di far tornare lo splendido palco di piazza Colombo, grazie al quale il Festival si affaccia in città per residenti e turisti che potranno godere di concerti e artisti ospiti della manifestazione.

Nel 2020, lo ricordiamo l’intera zona compresa tra corso Garibaldi e via Matteotti venne chiusa completamente con una serie di varchi e gli ingressi vennero contingentati mentre dal palco furono molte le esibizioni, senza dimenticare la passerella che si snodò tra via Mameli e proprio il palco di piazza Colombo.

La ‘Gruppo Eventi’ si è aggiudicata l’appalto fatto dalla Rai e quindi, oltre a ‘Casa Sanremo’ allestirà il palco sulla piazza principale della città ma anche altri spettacoli, che si svolgeranno in piazza Borea D’Olmo e al forte di San Tecla. Sarà sicuramente una assegnazione che sarà gradita dal comparto turistico della città, che attende un ritorno ai fasti dei Festival pre pandemia, dopo aver sofferto nelle ultime due edizioni.

L’Amministrazione comunale matuziana aveva già confermato di essere al lavoro con Rai Pubblicità, per fare in modo che il Festival 2023 torni ad essere una grande kermesse anche per l’intera città, partendo proprio dalla felicissima esperienza del 2020. L’intento del Comune è quello di coinvolgere tutto il tessuto commerciale e turistico, per promuovere Sanremo e il territorio. Tra le diverse iniziative anche quelle che verranno organizzate della nave di Costa Crociere che rappresenterà un’ulteriore possibilità di crescita per l’indotto grazie alle esperienze che collegheranno i suoi ospiti alla città.

Previste anche attività di efficientamento energetico su alcuni edifici interessati dalla manifestazione grazie a partner commerciali che stanno lavorando per rendere Sanremo più sostenibile.