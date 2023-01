Sanremo: clamoroso ribaltone Palafiori, l’affidamento va alla ‘Gruppo Eventi’

Quando al 73° Festival manca poco più di un mese, Sanremo fa i conti con il clamoroso ribaltone nella pratica per l'affidamento del Palafiori di corso Garibaldi.

Dopo mesi di carte bollate, ricorsi, bandi annullati e ripubblicati, alla fine ha avuto la meglio la 'Gruppo Eventi' di Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo, lo storico contenitore di eventi collaterali al Festival.

La decisione della Fondazione Orchestra Sinfonica arriva a pochi giorni dalle ultime indiscrezioni in merito a un possibile ritorno all'antico anche per via della mancanza di requisiti della 'ABC - Calvini', prima vincitrice del bando. E proprio per scorrimento la Fondazione è andata a bussare alla porta della 'Gruppo Eventi'.

Casa Sanremo, quindi, può tornare nella sua storica sede. Sono stati mesi di incertezze dopo il primo bando annullato, le conseguenti polemiche e gli scontri a suon di comunicati stampa tra i due contendenti. Poi il nuovo bando, il ricorso al TAR, la data dell'udienza fissata per il 13 gennaio quando ormai sarebbe stato troppo tardi per programmare gli eventi spalla del 73° Festival.

Si attende ora la pubblicazione dei documenti sul sito della Fondazione Orchestra Sinfonica per comprendere le motivazioni che hanno portato al nuovo affidamento.

Vincenzo Russolillo, patron della 'Gruppo Eventi', per il momento non commenta.

In allegato il documento