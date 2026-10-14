Sanremo, un parcheggio interrato in corso Trento Trieste: scattano divieti e modifiche fino al 30 aprile

Per consentire l'allestimento di un cantiere per la costruzione di alcuni parcheggi interrati di pertinenza privata, cambia temporaneamente la viabilità in corso Trento Trieste, a Sanremo. Il provvedimento nasce dalla richiesta presentata dalla ditta Termoviter e la modifica interessa in particolare la zona del civico 63 di corso Trento Trieste, dove dovranno essere rese disponibili le aree necessarie all'intervento.

Nel dettaglio, l'ordinanza dispone il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sui parcheggi auto per una superficie complessiva di 50 metri quadrati e sulla carreggiata stradale per ulteriori 38 metri quadrati. La disposizione entrerà in vigore dalle 8 del 12 ottobre e resterà valida, salvo le sospensioni previste, fino alle 20 del 30 aprile 2027. L'obiettivo è quindi quello di consentire lo svolgimento delle lavorazioni mantenendo al tempo stesso condizioni di sicurezza per automobilisti e pedoni. La disciplina non sarà però applicata in modo continuativo per l'intero periodo. Sono infatti esclusi dall'ordinanza il periodo dal 23 dicembre 2026 all'11 gennaio 2027, quello dal 15 al 21 febbraio 2027 e quello dal 28 al 30 marzo 2027. Ulteriori sospensioni potranno inoltre rendersi necessarie nei periodi in cui le aree dovranno essere liberate per consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare sportive o altre iniziative. In queste circostanze, dunque, la disponibilità degli spazi potrà essere modificata in funzione delle esigenze della città e della programmazione degli eventi.

Per rendere immediatamente riconoscibile la nuova disciplina, il Comune provvederà alla collocazione della segnaletica stradale mobile, trattandosi di un provvedimento temporaneo. Gli agenti incaricati della disciplina del traffico saranno inoltre chiamati a far rispettare le disposizioni previste dall'ordinanza.