Festival 2023: e se 'Casa Sanremo' si svolgesse al Palafiori? Torna la possibilità di vederla al suo solito posto

Negli ultimi mesi ha fatto virtualmente il ‘giro’ della città, tra i negozi di via Escoffier, il cinema centrale e anche piazzale Vesco sotto un tendone appositamente allestito. Ora sembra che torni letteralmente a ‘casa’.

Stiamo parlando di ‘Casa Sanremo’, l’appuntamento più importante della città dei fiori durante il Festival della canzone italiana, che andrà in scena nella prima settimana di febbraio. Al momento non ci sono conferme ma, secondo fonti ben informate, la kermesse della ‘Gruppo Eventi’ di Vincenzo Russolillo, si svolgerà al Palafiori di corso Garibaldi, sua storica sede da 15 anni.

Nei mesi scorsi, anche in funzione del bando di gara, per il quale il Tar della Liguria aveva accolto il ricorso contro l’annullamento del primo, presentato dalla Abc Srl, mandataria dell’Ati che vede anche la Calvini Light Equipment Service, Russolillo aveva cercato soluzioni alternative ma ora sembra che potrà allestire ‘Casa Sanremo’ nella struttura di corso Garibaldi.

In attesa di sapere anche chi gestirà gli eventi di ‘Tra palco e città’, la serie di appuntamenti in giro per Sanremo durante il Festival e soprattutto il grande palco di piazza Colombo che sorgerà nuovamente dopo tre anni di stop a causa del Covid, ora sembra che il Palafiori verrà utilizzato per ‘Casa Sanremo’.

Sarebbe sicuramente un’ottima notizia per l’intero pacchetto di manifestazioni attorno al Festival, che sta prendendo corpo e che potrebbe essere reso noto dopo le feste di fine anno. Rimane solo da capire, ma il riserbo è massimo in queste ore, se la ‘Gruppo Eventi’ sarà solo al Palafiori, oppure se le altre opzioni vagliate negli ultimi mesi saranno comunque utilizzate per rendere ‘Casa Sanremo’ ancora più grande e importante.