Autostrada A8, lavori notturni fino al 30 ottobre tra Mentone e il confine: disagi per i frontalieri diretti in Francia e a Monaco

Nuovi disagi in vista per chi attraversa quotidianamente il confine tra la Liguria e la Francia. L'autostrada A8, nel tratto compreso tra Roquebrune-Cap-Martin, Mentone e la frontiera italiana, sarà interessata da lavori notturni fino al 30 ottobre, con possibili ripercussioni sulla circolazione anche per i lavoratori frontalieri dell'estremo Ponente ligure. Un problema che riguarda da vicino centinaia di persone che ogni giorno si spostano verso la Costa Azzurra e il Principato di Monaco per raggiungere il posto di lavoro, spesso nelle prime ore del mattino o al termine dei turni serali. Gli interventi, programmati da Vinci Autoroutes, si svolgeranno ogni notte nella fascia oraria compresa tra le 20.30 e le 5.30, con modalità differenti nelle due fasi previste dal calendario dei cantieri.

La prima fase, in programma fino al 16 ottobre, prevede la neutralizzazione di alcune corsie in diversi tratti tra Mentone e il confine, in entrambe le direzioni di marcia. In alcuni punti il traffico verrà deviato sulla carreggiata opposta, con limiti di velocità ridotti. Non sono previste chiusure complete dell'autostrada, ma gli interventi potrebbero comunque determinare rallentamenti e allungamenti dei tempi di percorrenza. Una situazione da tenere in considerazione soprattutto per chi rientra tardi da Ventimiglia o deve partire molto presto per raggiungere le località francesi, con possibili conseguenze sull'organizzazione degli spostamenti quotidiani.

Dal 19 al 30 ottobre chiuso lo svincolo 59 verso l'Italia

La fase più delicata scatterà da lunedì 19 a venerdì 30 ottobre, sempre durante la notte, quando saranno chiuse le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo numero 59 di Mentone in direzione dell'Italia. La limitazione interesserà quindi sia gli automobilisti che arrivano dalla Francia e intendono uscire a Mentone, sia coloro che dalla città devono immettersi sull'A8 per dirigersi verso il confine italiano. Resterà invece regolarmente percorribile, per quanto riguarda questa specifica chiusura, la direzione Italia-Francia: chi rientra da Ventimiglia potrà dunque uscire a Mentone senza essere interessato dalla chiusura delle rampe in senso opposto. Anche in questa seconda fase, tuttavia, saranno presenti ulteriori restringimenti di carreggiata, deviazioni e limiti di velocità.

Per chi arriverà da Nizza e vorrà uscire a Mentone, la chiusura della rampa obbligherà a lasciare l'autostrada in anticipo e a seguire la viabilità alternativa segnalata sul posto. Il percorso indicato attraverserà la route de Menton, l'avenue Prince-Rainier-III, l'avenue de la Côte-d'Azur, l'avenue de Verdun e la route de Sospel. Una deviazione che richiederà attenzione, soprattutto nelle ore in cui il traffico è condizionato dai flussi dei pendolari e dai movimenti dei lavoratori impegnati nei turni serali. Sarà quindi importante verificare preventivamente il tragitto e mettere in conto eventuali ritardi, evitando di programmare gli spostamenti con tempi troppo stretti.

Ripercussioni anche per i frontalieri del Ponente

Le modifiche alla circolazione rischiano di pesare in particolare su chi, dall'estremo Ponente ligure, raggiunge ogni giorno la Costa Azzurra e Monaco per motivi professionali. Per molti frontalieri, l'autostrada rappresenta infatti un collegamento essenziale per arrivare puntualmente al lavoro e rientrare a casa al termine del turno. Le chiusure notturne dello svincolo di Mentone potrebbero complicare soprattutto gli spostamenti di chi lavora con orari serali o notturni, oltre a quelli di chi deve raggiungere il posto di lavoro nelle prime ore del mattino. I disagi non riguarderanno soltanto la distanza da percorrere, ma anche la necessità di riorganizzare il viaggio e individuare percorsi alternativi in una fascia oraria in cui la puntualità è spesso determinante.

Chi partirà da Mentone per raggiungere l'Italia attraverso l'A8 dovrà invece seguire una deviazione che prevede un passaggio in direzione Nizza. In concreto, sarà necessario entrare in autostrada verso ovest, uscire allo svincolo numero 58 di Roquebrune-Cap-Martin e riprendere quindi l'A8 in direzione dell'Italia. Un itinerario che comporterà un allungamento del percorso e che potrebbe risultare particolarmente scomodo per chi deve affrontarlo con regolarità durante le dieci notti interessate dai lavori. Per i frontalieri sarà dunque fondamentale controllare la segnaletica e organizzare con anticipo gli spostamenti, considerando che le limitazioni si aggiungeranno agli altri restringimenti previsti lungo il tratto autostradale.

I lavori proseguiranno ogni notte fino al 30 ottobre, con conclusione prevista al termine della fascia oraria delle 5.30 dell'ultimo giorno indicato. Per chi si muove tra Sanremo, Ventimiglia, Mentone, la Costa Azzurra e il Principato di Monaco, le prossime due settimane richiederanno quindi un'attenzione particolare alla viabilità, soprattutto durante i cambi di turno e nelle partenze mattutine. L'indicazione è quella di informarsi prima di mettersi in viaggio e prevedere tempi più ampi del consueto, così da limitare, per quanto possibile, le conseguenze dei cantieri sulla mobilità quotidiana.