Sanremo: Palafiori alla ‘Gruppo Eventi’, Faraldi “Felici che finalmente si possa parlare di Festival, ‘Casa Sanremo’ è manifestazione importante”

Dopo mesi di ribaltoni, annullamenti, carte bollate e ricorsi, finalmente è arrivata la parola ‘fine’ sulla pratica per l’affidamento del Palafiori durante la settimana del 73° Festival di Sanremo. La storia non cambia, gli spazi vanno alla ‘Gruppo Eventi’ di Vincenzo Russolillo che, quindi, porterà in città il consueto contenitore di eventi ‘Casa Sanremo’.

Un punto fermo della settimana festivaliera che ora può di fatto entrare nella programmazione per i giorni più importanti dell’anno dal punto di vista turistico e promozionale.

Lungo tutto l’iter burocratico l’assessore a Turismo e Manifestazioni Giuseppe Faraldi aveva preferito non commentare per lasciare che la pratica facesse il proprio corso. Ma adesso tutto è nero su bianco e si può iniziare a programmare. “La Fondazione Orchestra Sinfonica ha fatto il proprio percorso e siamo felici che si possa finalmente parlare di Festival di Sanremo - commenta Faraldi - ‘Casa Sanremo’ è da 15 anni al Palafiori e sappiamo che avremo una manifestazione importante, sono contento”.