Sanremo: il Palafiori va alla ‘Gruppo Eventi’, ecco le ragioni dell’assegnazione da parte della Fondazione Orchestra Sinfonica

“Nel corso delle operazioni atte a verificare il possesso dei requisiti soggettivi attestanti le capacità e la correttezza dell’ATI aggiudicataria è emerso il mancato possesso da parte dell’aggiudicataria dei suddetti requisiti e, in ragione di ciò, è stato avviato formale procedimento volto all’esclusione della costituenda ATI ABC Srl - Calvini Light Equipment Service e contestuale revoca dell’aggiudicazione adottata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione I del Tar Liguria, subordinata all’esito del medesimo contenzioso, conclusosi con provvedimento di esclusione e contestuale revoca dell’aggiudicazione”.

“Ritenuto il preminente interesse pubblico manifestato dal Comune di Sanremo alla Fondazione in ordine all’aggiudicazione della procedura relativa alla locazione transitoria di parte dell’immobile commerciale di proprietà comunale denominato “Palafiori” sito in Sanremo anche in ragione dell’imminente svolgimento della manifestazione canora “Festival di Sanremo” nonché delle attività collaterali da svolgersi anche all’interno dell’immobile denominato “Palafiori” per arricchire l’offerta turistica che richiedono la disponibilità degli spazi per gli allestimenti necessari da realizzare prima del Festival”.

Sono queste le motivazioni con le quali la Fondazione Orchestra Sinfonica ha optato per lo scorrimento della graduatoria che ha portato all’aggiudicazione del Palafiori alla ‘Gruppo Eventi’. Una procedura arrivata al culmine di una lunga vicenda a suon di carte bollate e botta e risposta tra i due contendenti.

La procedura adottata, quindi, consentirà al Palafiori di aprire per l’imminente 73ª edizione del Festival ospitando Casa Sanremo come da tradizione e tutti i principali eventi collaterali alla kermesse.



Nelle settimane che hanno anticipato la clamorosa svolta odierna, il patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, era corso ai ripari individuando altre location in città in modo da poter svolgere la manifestazione. Le soluzioni verranno confermate e Casa Sanremo si presenterà in una veste nuova anche all’esterno del Palafiori.

Una svolta clamorosa ma non del tutto inaspettata, dato che da qualche giorno si vociferava di un un possibile ritorno al ‘Gruppo Eventi’. Ora è tutto nero su bianco.

In allegato il documento della Fondazione Orchestra Sinfonica