Sanremo: ‘Impresa socialmente responsabile’, sabato a Villa Nobel un convegno della Fidapa

“Impresa socialmente responsabile, stabilire un incontro ottimale tra etica e profitto”: è questo il titolo del convegno organizzato dal distretto del Nord Ovest della FIDAPA B.P.W. (associazione senza scopo di lucro che promuove, coordina e sostiene le iniziative di donne, che operano nel campo delle arti, professioni, cultura e nel sociale).

L’evento si terrà sabato prossimo dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30 a Villa Nobel, in corso Cavallotti 116 a Sanremo. Durante la giornata il tema della responsabilità sociale dell’impresa verrà trattato sotto vari aspetti: dal punto vista del walfare aziendale, a quello della sostenibilità della filiera produttiva, dalla comunicazione, alla finanza sostenibile. Sono previsti interventi sotto forma di relazioni e workshop, con una partecipazione attiva del pubblico.

Interverranno relatori che rappresentano aziende che sono un modello di eticità e sostenibilità a livello nazionale ed internazionale come Illy, Mattel, Spazio Margutta, Banca Intesa, Mattioli gioielli, Pietro Isnardi, Amer Yacht e Daphne Sanremo. Realtà imprenditoriali che hanno ricevuto dei riconoscimenti per il loro impegno nell’applicare criteri di sostenibilità ed eticità.

L’evento è stato ideato dalla Presidente della sezione di Sanremo della Fidapa B.P.W. Beatrice Vanzo, che commenta: “Un tema di grande attualità che verrà trattato dal punto di vista economico, sociale e psicologico. I relatori operano in realtà imprenditoriali che hanno adottato una specifica policy aziendale ed una governance rivolta al comportamento eticamente responsabile, alla sostenibilità, al welfare dei dipendenti e all'inclusione, alla lotta alle disuguaglianze. Il valore dell'azienda non è più solo in funzione degli utili realizzati ma tiene conto anche di altri assets quali la sostenibilità ambientale, il livello di professionalità dei dipendenti, il loro grado di partecipazione condivisione delle strategie aziendali e la capacità di operare secondo codici etici e socialmente compatibili. Sono tutti valori in cui le nostre socie credono fortemente e che come F.I.D.A.P.A. B.P.W. vogliamo promuovere e divulgare”.