Nasce a Sanremo Casa Over, una nuova soluzione abitativa pensata per un nuovo modo di vivere la terza e quarta età

L’appuntamento è per giovedì 10 novembre in Via Anselmi, 3 presso l’Over Senior Residence Sanremo. La giornata inizierà alle 10 con una serie di attività aperte a tutti gli Over 65 del territorio: dal momento dedicato alla cura del corpo al laboratorio di cucina in cui si preparerà il pesto alla ligure nella cucina professionale della struttura.

Alle 17:30 il taglio del nastro alla presenza del COO di Over S.p.A, Lino di Lernia. “Sono felice di inaugurare Casa Over che nasce per rispondere all’esigenza degli Ospiti di avere ancora più momenti di condivisione e socialità” – dichiara Lino di Lernia. Questa formula, infatti, permette di avere a disposizione una stanza doppia, mettendo in comune con altri abitanti il salotto, la sala da pranzo e la cucina.

La quota mensile di Casa Over comprende la pensione completa, un’assistenza h24, pulizie giornaliere degli spazi comuni, pulizie settimanali della camera, lavanderia, WI-FI, utenze (gas, luce…) e tutte le attività dell’Over Club. “I nostri Ospiti potranno quindi scegliere tra due soluzioni abitative: gli appartamenti Over e le camere di Casa Over. Non dimentichiamo che tutti i residenti possono aderire alle tante attività dell’Over Club organizzate ogni giorno. Degli esempi? Gite al mare, corsi di cucina, tornei di carte e allenamenti in palestra” – dichiara Augusta Marino, Over Manager Sanremo.

L’Over Senior Residence di Sanremo sorge dove un tempo vi era il tribunale ed oggi è una moderna ed elegante struttura, priva di barriere architettoniche e dotata di ampi spazi comuni, quali la palestra, la piscina, il ristorante, il campo da bocce, la sala cinema, e la terrazza vista mare.

Chi è Over? Il Gruppo Over, fondato nel 2020, è nato come risposta all’esigenza degli over 65 autosufficienti e parzialmente non autosufficienti, di trovare un luogo in cui vivere e non invecchiare. Over è quindi il primo operatore in Italia a creare soluzioni e servizi abitativi per i Senior dove i residenti possono mantenere le proprie abitudini, la propria socialità, la propria indipendenza ma con una protezione costante, discreta, mai invasiva e supportata dalle moderne tecnologie alla portata di tutti.