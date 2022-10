Sanremo: domenica torna la Fiera di Ottobre, ecco le modifiche alla viabilità

Appuntamento domenica 9 ottobre con la tradizionale “Fiera di Ottobre”, manifestazione commerciale ormai storica capace di attirare molte persone. Proprio per consentirne lo svolgimento in sicurezza, si svolgerà sul lungomare Italo Calvino/piazzale Carlo Dapporto (dalle 8 alle 19).



Il Corpo di Polizia Municipale comunica che "...domenica 9 ottobre non verranno sospese le rimozioni dei veicoli per il lavaggio strade in via Martiri: durante la stagione autunnale, è necessario infatti continuare a procedere alla pulizia delle griglie". Inoltre la viabilità subirà alcune modifiche in occasione della Fiera:



- Lungomare Italo Calvino ambo le carreggiate e Piazzale Dapporto limitatamente all’area levante tra il primo e il secondo attraversamento pedonale (stalli di sosta per i bus e le autovetture) e comunque nei tratti debitamente segnalati - DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata dalle ore 00.00 alle ore 21.30 e DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli dalle ore 05.00 alle ore 21.30



- Via Adolfo Rava - SENSO UNICO DI MARCIA con direzione ponente da Via Nino Bixio a Piazza Cesare Battisti dalle ore 05.00 alle ore 21.30