Bordighera, il vescovo Suetta: "Affidare a San Francesco patrono d'Italia la nostra Patria" (Foto e video)

Bordighera ha celebrato, oggi, la solennità di San Francesco, patrono d’Italia e dell’Ecologia. Nel pomeriggio si è svolta la benedizione degli animali sul sagrato davanti alla chiesa di Terrasanta, mentre, in serata, è stata celebrata la santa messa presieduta dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta.

“Ringrazio padre Faustino per avermi rinnovato l’invito per questa solennità e per avermi accolto, come sempre, con grande calore e gioia in questa comunità proprio oggi, giorno in cui 36 anni fa diventavo sacerdote” - dice il vescovo Antonio Suetta - “Francesco, oltre a essere una santo straordinario è un santo radicato nella pietà, nella devozione e nell’affetto della gente. E’ un santo profondamente innamorato di Cristo e per il quale ha trasformato veramente la sua vita. In secondo luogo è un santo che ha riformato la chiesa dal suo interno, e, infine, è patrono d’Italia”.

“Francesco ha iniziato la sua vita in maniera fortunata visto che nacque in una famiglia benestante tra la premura e la dolcezza della madre e la stabilità economica che aveva il padre grazie al suo lavoro di commerciante. Possiamo specchiarci con facilità in lui. Era ricco, giovane, spensierato, era il re della sua città ma desiderava essere nobile e ha cercato di ricorrere questa idea fino alla sua conversione” - afferma durante la predica il vescovo Suetta - “Il Signore lo aspettava in un momento di fallimento, di solitudine e poi qualcosa ha iniziato a scavare nel cuore di Francesco fino a quando passando di fronte alla chiesa diroccata di San Damiano si è sentito chiamare. Non ha subito intuito ma poi si è reso conto che lo chiamava il Signore e così ha iniziato il suo percorso. San Francesco proponeva il Vangelo senza commenti o interpretazioni, lo diffondeva come Gesù lo aveva detto. E’ capace di accendere passione nel nostro cuore. Per me oggi è un invito a riflettere sul dono della grazia e della responsabilità che viene affidata“.

Nella parrocchia dell’Immacolata Concezione, il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, durante la celebrazione della funzione religiosa ha offerto, a nome della città, l'olio e ha acceso la lampada votiva in onore di San Francesco alla presenza delle autorità civili e militari e della comunità. Presente anche la Confraternita di San Bartolomeo degli Armeni di Bordighera. I festeggiamenti si concluderanno questa sera, alle 21, con un concerto in onore di San Francesco. L'ingresso è libero.