Sanremo: Scuolabus ancora bloccati, in settimana probabile summit tra Regione, Comune e Fratarcangeli

La palla passa alla Regione per gli Scuolabus di Sanremo che, al momento rimangono fermi dopo le note vicende legate al bando vinto dalla ‘Fratarcangeli Cocco’, che avrebbe dovuto iniziare oggi il servizio, che è ancora fermo al palo dopo le comunicazioni dell’azienda di Frosinone, che ha annunciato la settimana scorsa che, invece, ha detto al Comune di non avviare il servizio.

Questa mattina l’Assessore ai Servizi Sociali del comune matuziano, Costanza Pireri, si è incontrata con il dirigente del settore e ha chiesto un parere legale per capire se ci sia o meno la possibilità di un affidamento diretto, se la regione promulgherà la revoca nei confronti dell’azienda che si è aggiudicata il bando.

Secondo fonti ben informate il Comune ha già pronto il cosiddetto ‘Piano B’ e, se ci sarà la possibilità, l’affidamento potrebbe essere fatto alla Riviera Trasporti, azienda che entrerebbe in campo anche in caso di revoca della Regione, che potrebbe essere emanata solo in caso di inadempienza. L’azienda di Frosinone, dal canto suo, avrebbe dichiarato al Comune di non aver voluto iniziare il servizio perché i chilometri da fare sarebbero di meno.

In settimana è prevista una riunione tra Comune, Regione e l’azienda per trovare una quadra ed evitare che i 244 ragazzi debbano continuare ad andare a scuola con genitori, amici o parenti. La situazione è in stand-by soprattutto per l’attesa dei pareri legali, sia per la Regione che per il Comune in modo da non fare passi falsi, che potrebbero portare a penali importanti.