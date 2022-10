Sanremo: da domani al via le prove gratuite di Ginnastica Artistica con la A.S.D. Insieme Sanremo

Da domani, martedì 4 ottobre, al via le prove gratuite di Ginnastica Artistica con la A.S.D. Insieme Sanremo. I corsi si svolgeranno nella palestra dell’I.C.Sanremo Centro Levante, ingresso da Via Volta n.99 (lato sinistro) - palestra al 1º piano dell’edificio.

L’A.S.D Insieme Sanremo dà l’appuntamento, a chi vorrà provare gratuitamente il nuovo corso, martedì 4 ottobre: alle ore 17 per bambini e bambine dai 4 ai 7 anni, alle ore 18 per bambine e ragazze a partire dagli 8 anni.

In palestra, ad accogliere gli atleti, ci saranno quattro istruttrici qualificate e con alle spalle numerosi anni di esperienza:

Angelica Stella (Tecnico Federale e Laureata in Scienze Motorie);

Marzia Riccardi (Tecnico Societario e Laureata in Scienze Motorie);

Sonia Di Marcoberardino (Tecnico Regionale e Giudice FGI di Primo Grado) e Lara Astraldi (Tecnico Sportivo e Laureata in Scienze Motorie).



“La Ginnastica Artistica è una disciplina molto varia e completa - dicono le Istruttrici - si lavora sullo sviluppo degli schemi motori di base, sulla coordinazione, sulla flessibilità, sull’equilibrio e sulla forza attraverso attività coinvolgenti che permettono di provare elementi sempre nuovi, di mettersi in gioco e migliorarsi… a qualsiasi età!

Per informazioni inviare un messaggio WhatsApp.

Corso Mini Gym (4-7 anni) - 339 5710068

Corso Allieve (8-10 anni) - 339 1963015

Corso Junior e Senior (dagli 11 anni in poi) - 335 1758732