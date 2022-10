Emanuele Guastavino è stato confermato presidente dell'Associazione Difesa Orientamento Consumatori

“La guerra, l’inflazione e la pandemia pongono di fronte alla cittadinanza un futuro incerto. L’Adoc, come abbiamo sottolineato nel titolo del Congresso, vuole essere un porto sicuro per chi vorrà avvalersi del nostro aiuto – commenta Guastavino – fin da oggi ci mettiamo al lavoro per difendere i cittadini liguri dalle aggressioni del mercato libero” conclude.