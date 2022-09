CNA Imperia: “La tua impresa è nata dopo il 1° gennaio 2018? Proponi un’idea innovativa? Partecipa a ‘Cambiamenti’"

"Fino al 30 settembre sono aperte le iscrizioni a ‘Cambiamenti’, il premio al pensiero innovativo delle neo imprese italiane indetto dalla Cna, giunto alla sesta edizione. Un’iniziativa entrata nel calendario dei principali eventi mondiali delle startup e che l’anno scorso ha registrato ben 1026 imprese candidate, con più di venti premiazioni territoriali” - fa sapere Luciano Vazzano, segretario di CNA Imperia.

Tante le opportunità offerte alle start up da Cna e dagli importanti partner coinvolti nel Premio: 20mila euro per chi vince, mentre 5mila andranno alla seconda e alla terza classificate più opportunità e servizi offerti dai partner (TIM, BNL, Infocert, Talent Garden, H-Farm, Wurth e molti altri) che hanno scommesso sin da subito, insieme a Cna, sul futuro dell’impresa italiana.

C’è tempo fino al 30 settembre 2022 per partecipare: “Basta visitare il sito www.premiocambiamenti.it e iscrivere la propria impresa con pochi, semplici passi. Quest’iniziativa conferma l’attenzione di Cna per il mondo della giovane impresa e aiuta a comprendere i mutamenti economici e le nuove tendenze cercando di far emergere e raccontare il coraggio dei nuovi imprenditori italiani. Cna vuole da sempre valorizzare la propensione all’innovazione e al cambiamento costruttivo di processi e produzioni” - spiega Vazzano.

L'edizione di quest'anno del Premio Cambiamenti prevede un appuntamento interregionale il prossimo 18 novembre a Torino. In tale occasione verrà premiata la migliore idea innovativa tra le imprese piemontesi, liguri e valdostane iscritte al contest. A dicembre si svolgerà poi l'evento nazionale.

“In collaborazione con Cna Piemonte stiamo procedendo nell'organizzare l'evento, che di sicuro punterà ad avere una delegazione ligure di CNA presente in tale data a Torino. In vista dello stesso abbiamo tempo sino a fine settembre nel tentare di far iscrivere nuove imprese - nate dopo il 1° gennaio 2018 - con idee innovative al Premio” - conclude Vazzano.

Per informazioni contattare CNA Imperia al tel. 347 2915873 o all’indirizzo mail vazzano@im.cna.it.