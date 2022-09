Carovita: in provincia di Imperia schizzano i prezzi di pasta, pesce, frutta e verdura

Con l’arrivo dell’autunno anche in provincia di Imperia, oltre al caro bollette, vi è stato un rialzo del prezzo dei generi di prima necessità. L’ultimo allarme, giunto da Eurostat, ha sottolineato che il prezzo del pane non è mai stato così alto nell’Ue: ad agosto, infatti, il prezzo è cresciuto in media nell’Unione del 18% rispetto allo stesso mese del 2021. L’aumento dei prezzi però ha coinvolto anche altri generi alimentari, come lo yogurt, il burro, i salumi, il lievito, la margarina, la farina, il riso, la pasta, il latte conservato, la carne di pollo e le uova.

Nell’Imperiese vi sono alcuni negozi che per il momento non hanno ancora aumentato il prezzo degli alimenti ma saranno costretti a farlo a breve a causa dei continui rincari. “Non abbiamo ancora aumentato il prezzo del pane ma a breve saremo costretti ad aumentarlo perché abbiamo delle spese molto alte, il prezzo della luce si è triplicato” - commentano dalla panetteria Meineri a Vallecrosia - “Non l’abbiamo ancora messo in programma perché non vogliamo accusarlo troppo sui nostri clienti però bisognerà pensarlo, anche perché sono aumentati il lievito e la farina e in pratica tutto sta aumentando. Man mano che ci arriva la merce risulta sempre più cara”.

In altri negozi, invece, i prezzi di alcuni alimenti sono già aumentati: “C’è stato un piccolo aumento dei prezzi, alcune cose però sono aumentate di parecchio, di circa un 30-40 per cento. Sono aumentati soprattutto pasta, frutta e verdura” - fa sapere l’alimentare Ramella Davide Imperia, in via Don Giovanni Minzoni 28 a Imperia.

Un rincaro dovuto, soprattutto, in seguito all’invasione russa in Ucraina. “E’ da qualche mese ormai che notiamo aumenti continui. I latticini, come burro e mozzarelle, le farine, il pesce, l’acqua, la pasta secca, l’olio sia di olive che di semi, i pomodori e le uova sono aumentati e poi di conseguenza tantissimo anche gli imballaggi mentre frutta e verdura oscillano continuamente” - dice la Gastronomia Rosticceria Salumeria I Sapori Della Tavola in via Cavour Camillo Benso a Ventimiglia - “Direi che tutti i beni di prima necessità hanno riscontrato un aumento del prezzo, più o meno circa del 20-30 per cento. Per esempio il pesce spada a cubetti ora costa 12.50 euro mentre due settimane fa l’ultimo prezzo era di 9.45 euro. È probabile che gli aumenti continuino”.

“Ci sono stati degli aumenti su frutta e verdura” - conferma Frutta e Verdura da Crudo in via Papa Giovanni XXIII a Vallecrosia - “In generale su tutti i prodotti vi è stato un aumento: da 50 centesimi a 1 euro”.