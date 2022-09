Arrivano le piogge: Comuni dell'estremo Ponente pronti per la pulizia di torrenti e alvei (Foto)

Con l’arrivo dell’autunno sopraggiungono anche le prime abbondanti piogge e così i Comuni dell’estremo Ponente ligure si preparano ad intervenire per pulire torrenti, corsi d’acqua e alvei, attualmente invasi da canne e vegetazione varia.

"Quest’anno abbiamo già fatto un intervento molto consistente nel torrente Nervia, abbiamo investito quasi 700mila euro per pulire il nostro principale corso d’acqua” - dichiara il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - “In questo momento abbiamo già programmato e siamo in fase di autorizzazione per la pulizia dei corsi d’acqua minori che quindi saranno sistemati, credo, nel mese di ottobre. Un altro intervento che è stato programmato, che riguarda sempre la pulizia idraulica e comunque i nostri corsi d’acqua, riguarda la sistemazione di un tratto di arginatura in corrispondenza della foce del Nervia. Il Comune di Camporosso si sta perciò attrezzando per riuscire a mettere in sicurezza il territorio anche in caso di pioggia intensa”. Il Comune di Camporosso, con una determina, ha infatti impegnato la somma di 8.451,86 euro per la pulizia degli alvei ricadenti nel territorio comunale e la somma di 6.927,75 euro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua.

A Vallecrosia, invece, la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento di pulizia del torrente Verbone è pari a 13.000,00 euro, che sarà sostenuta per 7.321,81 euro mediante risorse a carico della Regione Liguria – Settore Assetto del Territorio, a valere sui contributi in capo alla L.R. 20/2006, mentre per la parte restante, pari ad 5.678,19 euro, sarà sostenuta con fondi del bilancio comunale. “Abbiamo approvato in Giunta mercoledì scorso la pulizia dell’alveo, abbiamo già affidato i lavori e credo che inizieranno in settimana" - dice il primo cittadino di Vallecrosia, Armando Biasi - “Eravamo in attesa delle autorizzazioni da parte della Provincia per intervenire all’interno dell’alveo, che è arrivata una settimana fa, per cui siamo operativi per iniziare la pulizia del fiume”.

Anche Bordighera si sta attivando per la pulizia del torrente Borghetto e del torrente Sasso. “Abbiamo già assegnato i lavori ad una ditta e credo che a breve inizieranno” - afferma il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - “Vi è stata una gara che ha dato la possibilità ad una ditta di aggiudicarsi i lavori e quindi a breve dovrebbero iniziare gli interventi, come avvengono giustamente in questo periodo”.