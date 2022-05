Ventimiglia: straniero importuna persone sul lungomare, interviene la Polizia ma viene aggredita

A Ventimiglia, un 26enne di origine afgana è stato arrestato per resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I fatti sono avvenuti domenica notte sul lungomare dove il ragazzo ha iniziato ad importunare i passanti. Nonostante i tentativi di allontanamento bonari di alcuni dipendenti di un locale della zona, alla fine è dovuta intervenire la Polizia.

Di fronte agli agenti il 26enne ha iniziato a insultarli pesantemente. Dopo prolungati e pazienti sforzi i poliziotti sono riusciti ad allontanare lo straniero ma, giunti nella vicina spiaggia, improvvisamente ha tentato di ferirsi colpendosi alla testa con dei ciottoli raccolti a terra. A quel punto il personale delle forze dell'ordine intervenute anche per salvaguardare la sua incolumità è stato rabbiosamente aggredito e trascinato a terra. Una reazione che ha reso necessario l'uso dei mezzi di costrizione in dotazione.

Un eccesso d'ira che ha portato il 26enne a danneggiare gravemente il veicolo di Polizia nel tragitto verso il Comando. Il ragazzo si è fermato soltanto dopo che i sanitari, chiamati dalla Polizia, sono riusciti a somministrargli un calmante. Dagli accertamenti successivi è emerso che lo straniero è attualmente in attesa di conoscere l’esito della sua richiesta di asilo in Italia. Per i fatti di Ventimiglia è stato arrestato in flagranza.



Dopo la convalida degli atti di Polizia, i magistrati del Tribunale di Imperia lo hanno condannato a dieci mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Entrambi gli agenti che hanno condotto le operazioni hanno riportato lesioni che i medici hanno giudicato guaribili in 10 giorni.