Spaccata notturna a Bordighera: ladri in azione da Sporting Vip, bottino da quantificare e indagini in corso dei carabinieri

Colpo nella notte ai danni di un’attività commerciale di Bordighera, dove ignoti hanno preso di mira il negozio Sporting Vip, situato in via Vittorio Emanuele. I malviventi sono entrati in azione forzando la saracinesca e mandando in frantumi la porta d’ingresso in vetro, riuscendo così ad accedere ai locali. Al posto del vetro spaccato è stata installata una tavola di legno (nella foto principale). L’accaduto è stato scoperto soltanto nelle prime ore del mattino, quando è scattato l’allarme e sono state allertate le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del furto e raccogliere elementi utili alle indagini.

Secondo le prime informazioni, tra quanto sottratto figurerebbero il fondo cassa e diversi articoli presenti nel punto vendita. Il valore esatto del bottino è ancora in fase di accertamento, così come l’entità complessiva dei danni, che comprendono anche le evidenti devastazioni causate all’ingresso del negozio. Gli investigatori stanno ora lavorando per individuare eventuali responsabili e verificare la presenza di immagini o tracce che possano aiutare a fare luce sull’episodio.