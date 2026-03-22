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Cronaca | 22 marzo 2026, 17:02

Spaccata notturna a Bordighera: ladri in azione da Sporting Vip, bottino da quantificare e indagini in corso dei carabinieri

Danni all’ingresso e merce sottratta: una tavola di legno al posto del vetro spaccato

Colpo nella notte ai danni di un’attività commerciale di Bordighera, dove ignoti hanno preso di mira il negozio Sporting Vip, situato in via Vittorio Emanuele. I malviventi sono entrati in azione forzando la saracinesca e mandando in frantumi la porta d’ingresso in vetro, riuscendo così ad accedere ai locali. Al posto del vetro spaccato è stata installata una tavola di legno (nella foto principale). L’accaduto è stato scoperto soltanto nelle prime ore del mattino, quando è scattato l’allarme e sono state allertate le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del furto e raccogliere elementi utili alle indagini.

Secondo le prime informazioni, tra quanto sottratto figurerebbero il fondo cassa e diversi articoli presenti nel punto vendita. Il valore esatto del bottino è ancora in fase di accertamento, così come l’entità complessiva dei danni, che comprendono anche le evidenti devastazioni causate all’ingresso del negozio. Gli investigatori stanno ora lavorando per individuare eventuali responsabili e verificare la presenza di immagini o tracce che possano aiutare a fare luce sull’episodio.

Carlo Alessi - Elisa Colli

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