Incendio alla canna fumaria di un ristorante sul lungomare di Ventimiglia, paura ma danni limitati (Foto e Video)

Incendio alla canna fumaria di un ristorante sul lungomare di Ventimiglia. Il fatto è avvenuto poco dopo le 17, sul lungomare Oberdan per cause ancora in via d’accertamento. Il personale all’interno ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento della città di confine che hanno spento le fiamme in pochi minuti, anche grazie al fatto che la canna fumaria è in acciaio inoc.

In apprensione i titolari del ristorante La Grotta per l'alta colonna di fumo che si è alzata quando si sono sviluppate le fiamme. I danni sono limitati alla canna fumaria e ad alcune suppellettili. Fondamentale l’intervento dei pompieri mentre la Polizia Locale e gli agenti del commissariato hanno chiuso al traffico la strada per agevolare i soccorsi.

L'episodio ha riacceso le polemiche nel quartiere. I residenti degli oltre 100 appartamenti situati nel raggio di 20-50 metri denunciano da tempo una situazione insostenibile. Il problema principale riguarda le tre canne fumarie della struttura: secondo gli abitanti, i condotti di scarico sono troppo bassi, convogliando fumo e fuliggine direttamente all'interno delle abitazioni circostanti.

Le autorità sono state chiamate a verificare l'idoneità delle infrastrutture per evitare che incidenti simili possano ripetersi con conseguenze ancora più gravi.