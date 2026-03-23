Mistero a Ceriana: 35enne precipita dal tetto di via Palazzo nel centro storico, indagini in corso dei Carabinieri

Sembra poter diventare un vero e proprio mistero, il caso della morte di Umberto M., il 35enne caduto ieri sera verso le 19 dal tetto di un palazzo di Ceriana, in via Palazzo, nel centro storico del paese della Valle Armea. L’uomo, molto conosciuto in paese, era stato visto nel corso del tardo pomeriggio ed alcuni residenti hanno confermato di non aver notato nulla di particolare nei suoi comportamenti. Verso le 19, una donna che vive ai piani alti del palazzo storico da dove l’uomo è poi caduto, ha sentito dei passi veloci sul tetto e, quindi, il tonfo sulla pavimentazione, circa 10/12 metri sotto.

La donna ha dato l’allarme e, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza ma, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Avvertito del fatto è arrivato sul luogo dell’incidente anche il sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia e sono stati avvertiti pure i Carabinieri della locale stazione. I militari hanno ascoltato la donna che ha dato l’allarme ed alcuni residenti che avevano visto il 35enne nel pomeriggio, raccogliendo i primi fatti. L’uomo viveva con la madre a Ceriana ma in un luogo non vicino a dove poi ha trovato la morte. La mamma del 35enne, tra l’altro, in questi giorni è ricoverata in ospedale mentre oggi verrà ascoltata anche la sorella dell’uomo.

Soltanto le indagini dei Carabinieri potranno risolvere il caso, che si prospetta particolarmente intricato per l’assenza di testimoni diretti e per la stranezza dei fatti, avvenuti lontani dall’abitazione dell’uomo. I militari dovranno cercare di ricostruire le sue ultime ore di vita e capire perché, ieri sera alle 19, si trovava sul tetto dell’abitazione.