Bordighera, area riqualifica: la barca 'Evelina' torna al belvedere vicino al porto (Foto e video)

La barca 'Evelina', donata alla città dalla famiglia Cara, torna al belvedere vicino al porto di Bordighera, totalmente riqualificato dall'Amministrazione comunale. Il taglio del nastro, accompagnato dalla benedizione di padre Faustino, si è svolto questa mattina alla presenza di autorità civili e militari, di associazioni e della famiglia Cara.

La barca è stata restaurata e riposizionata al suo posto. "E' un giorno che aspettavamo da tempo" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "La storia della nostra città è partita dal mare e oggi ci troviamo proprio qui vicino al nostro porto dove vediamo anche il futuro di Bordighera. L'ampliamento verso Arziglia sarà significativo per creare un collegamento tra passato e futuro. Una città che vive di turismo e cresce grazie a questa economia non deve dimenticare il suo passato. Ringrazio tutti i membri della famiglia Cara, i carabinieri, la Capitaneria di Porto, il consigliere regionale Walter Sorriento, il vicesindaco Marco Laganà, che vive con quotidianità il porto di Bordighera, l'assessore Giovanni Allavena e i consiglieri comunali Barbara Bonavia e Giuseppe Trucchi per la presenza".

"Qualche anno fa ci è stata donata questa barca dalla famiglia Cara e l'amministrazione fin da subito si è attivata per ripristinarla, sistemarla e posizionarla qua" - aggiunge il vicesindaco Marco Laganà - "Abbiamo promesso alla famiglia che avremo fatto qualcosa in più e oggi vedere la piazza riqualificata con una ringhiera che prosegue verso il camminamento di Sant'Ampelio, con un camminamento nuovo, con l'arredo urbano con le piante, con la riqualificazione delle aiuole e del verde e con l'illuminazione nuova per noi è una grande soddisfazione".

"Questa mattina, a Bordighera, abbiamo inaugurato il nuovo belvedere che ospita la barca donata dalla famiglia Cara, un’iniziativa che valorizza ulteriormente il nostro territorio e celebra il legame profondo con la tradizione marinara della città" - afferma il consigliere regionale Walter Sorriento - "Desidero ringraziare la famiglia Cara per questo gesto significativo e tutta l’amministrazione comunale, sempre vicina e attenta alle esigenze del territorio. Un riconoscimento particolare va al vicesindaco Laganà, assessore al porto, per l’impegno e la dedizione con cui lavora per valorizzare le nostre risorse marittime".