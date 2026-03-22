Tragedia a Ceriana: uomo di 35 anni muore dopo una caduta dal tetto nel centro storico del paese

Tragedia questa sera a Ceriana, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo. Un uomo di 35 anni, U.M. che vive nel paese della Valle Armea, è caduto dal tetto di un’abitazione di via Palazzo nel centro storico, morendo sul colpo.
Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, visto che l’uomo vive a Ceriana ma in un’altra zona del paese, insieme alla madre. Una testimone ha raccontato agli inquirenti di aver sentito correre sul tetto e, quindi, il tonfo a terra dopo la caduta dell’uomo.
Al momento non si conoscono ulteriori informazioni in merito all’accaduto che dovrà essere chiarito dai Carabinieri.