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Cronaca | 22 marzo 2026, 21:38

Tragedia a Ceriana: uomo di 35 anni muore dopo una caduta dal tetto nel centro storico del paese

Indagini in corso dei Carabinieri per chiarire la dinamica: una testimone avrebbe sentito rumori prima del tonfo

Tragedia a Ceriana: uomo di 35 anni muore dopo una caduta dal tetto nel centro storico del paese

Tragedia questa sera a Ceriana, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo. Un uomo di 35 anni, U.M. che vive nel paese della Valle Armea, è caduto dal tetto di un’abitazione di via Palazzo nel centro storico, morendo sul colpo.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, visto che l’uomo vive a Ceriana ma in un’altra zona del paese, insieme alla madre. Una testimone ha raccontato agli inquirenti di aver sentito correre sul tetto e, quindi, il tonfo a terra dopo la caduta dell’uomo.

Al momento non si conoscono ulteriori informazioni in merito all’accaduto che dovrà essere chiarito dai Carabinieri.

Carlo Alessi

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