Ventimiglia: domenica prossima la tradizionale 'Passeggiata di Primavera', partenza alla Marina di San Giuseppe

Si svolge domenica prossima la tradizionale 'Passeggiata di Primavera', patrocinata dal Comune di Ventimiglia ed organizzata dal locale CAI, con la collaborazione del comitato pro Centro Storico, le 'Ragazze di Wilma' e gli Alpini in Congedo.

Si tratta di una passeggiata non competitiva, da Marina San Giuseppe, Piazza Marconi, che si snoda lungo un suggestivo percorso, indicato da frecce gialle e nastro colorato, attraverso la città medioevale e poi la Via Julia Augusta, Porta Canarda, frazione Ville, Calandri quindi su sino a San Lorenzo, Castel d’Appio, Monte Magliocca, discesa a Seglia, San Bernardo, Due Camini e arrivo in piazza Chiesa di San Michele.

I partecipanti potranno ammirare paesaggi incantevoli, vedere monumenti storici e attraversare uliveti secolari, boschi con vegetazione mediterranea dai profumi inebrianti e percorrere antichi sentieri e mulattiere. Iscrizioni 10 Euro gli adulti, 5 Euro se meno di 12 anni, i minorenni devono essere accompagnati da un adulto, ritrovo dalle 8,00 a Marina San Giuseppe, partenza alle 9,30, percorso di circa 10 Km con dislivello di 340 m, premiazioni alle 13,30 in Piazza San Michele, sono previsti 2 ristori sul percorso ed uno all’arrivo, gadget ricordo per tutti.