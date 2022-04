Sanremo: Pasqua super per tutti, numeri superiori al 2019 e al mercato incassi su del 50% rispetto a un sabato normale

“E’ stato un weekend lungo molto importante, con la città che ha lavorato moltissimo e in qualsiasi settore. Per quanto riguarda bar, ristorazione e bar confermo il ‘full’ praticamente ovunque”.

Sono le parole di Andrea Di Baldassarre, presidente di Confcommercio Sanremo: “Ho sentito tutte le varie associazioni soddisfatte – prosegue – per gli incassi fatti nel corso delle ultime giornate, condite da una ‘cartolina’ bellissima per la manifestazione ‘Pasqua in Fiore’, che potrebbe fare da preludio a un nuovo weekend importante, anche se purtroppo ci parlano di maltempo”. Sono numeri simili al 2019? “Probabilmente sono anche più alti di tre anni fa, ovvero l’ultima Pasqua prima del Covid e possiamo esprimere piena soddisfazione per come è andata”.

Sul fronte Confesercenti le sensazioni sono assolutamente identiche e, nel frattempo, il presidente Mimmo Alessi ha parlato di un martedì post Pasquetta scoppiettante per la città e per il mercato in particolare, soprattutto per la forte presenza di francesi ma anche di turisti rimasti: “Sabato scorso – ha detto – abbiamo vissuto una giornata tornate alle vecchie maniere con un aumento rispetto a un sabato normale che, per alcuni è stato del 50% in più. E’ stato sicuramente un mix tra francesi, turisti e le spese di Pasqua che ci ha garantito un weekend di lavoro decisamente superiore al normale”. Unico dato negativo per il prossimo weekend, legato alle previsioni meteo: “Ci parlano di brutto tempo – termina Alessi – ed è un peccato perché se avessimo avuto il sole, avremmo potuto ripetere quello di Pasqua, in virtù della festività di lunedì prossimo, con il 25 aprile”.

Sul fronte commercio è stata una settimana di Pasqua molto importante, anche se il sabato e la domenica sono stati sotto media, probabilmente dovuto ai molti turisti che hanno preferito andare ovviamente in spiaggia, piuttosto che fare shopping. “Abbiamo visto tantissima gente - ci ha detto Luca Lombardi, commerciante e Consigliere comunale - e la conferma l’abbiamo avuta visivamente nei bar e ristoranti. C’è chi ha lavorato di più e chi meno, con un trend positivo per la moda donna. Nel corso della settimana pasquale abbiamo registrato numeri importanti, del tutto simili se non superiori a quelli del 2019”.

Soddisfatti in media i commercianti, anche se ovviamente è mancata la clientela russa, anche se sono stati moltissimi i turisti arrivati dal Sud della Francia e dal Nord-Ovest della nostra penisola: “Abbiamo vissuto giorni molto importanti per il commercio della nostra città - ha terminato Lombardi – e in molti ci hanno confermato che torneranno anche nel weekend, nonostante le previsioni non siano delle migliori”.

Le categorie di turisti, secondo la maggior parte delle associazioni commerciali, sono quelle classiche e che hanno ricalcato quelle del 2019. Una settimana di Pasqua e un weekend, quindi, che possono essere annoverati come quelli della reale ripresa per la città di Sanremo, in attesa dei prossimi ponti e dell’estate.