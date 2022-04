Boom di turisti a Sanremo nel ponte pasquale. La soddisfazione del sindaco Biancheri e dell’assessore Faraldi

“Il tutto esaurito registrato anche nel ponte pasquale suggella un mese di aprile davvero molto soddisfacente - ha commentato il sindaco Alberto Biancheri - trainato dai grandi eventi che abbiamo organizzato anche nelle settimane precedenti. Vedere la città invasa da turisti italiani e stranieri in un’atmosfera così vibrante è stato motivo di particolare soddisfazione. I tanti ospiti in città hanno potuto vivere in maniera totalizzante le bellezze del nostro territorio, dal mare all’entroterra, grazie al clima particolarmente favorevole di questi giorni. Tutta la filiera commerciale e turistica cittadina ha fatto segnare numeri molto significativi e di questo sono particolarmente felice e soddisfatto. Ringrazio le tante persone che, in silenzio, lontano dai riflettori, hanno lavorato in questi giorni al servizio della collettività adoperandosi affinché tutto andasse per il meglio”.

Particolare soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore al turismo Giuseppe Faraldi: “Sono molto contento per i risultati raggiunti da tutto il comparto alberghiero ed extra alberghiero, così come dalla filiera turistico-commerciale. I numeri di questo ponte pasquale e di questo inizio di primavera ci danno molta fiducia sul prosieguo. Guardiamo già al ponte del 25 aprile, in riferimento al quale mi dicono gli albergatori esserci segnali positivi, e durante il quale si svolgerà il concerto di Ornella Vanoni al Casinò: un appuntamento musicale e culturale di prestigio con la consegna di un premio ad una grande artista italiana in uno dei suoi ultimi concerti, come da lei stessa dichiarato in questi giorni. Il weekend dopo, quello del primo maggio, prenderà il via il Sanremo Poker Open, un altro grande evento verso cui nutriamo molte aspettative. Durante quello ancora successivo, ci sarà il Gef e poi spazio al Giro d’Italia, in un calendario manifestazioni di alto livello che ci condurrà alle porte dell’estate”.