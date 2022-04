Weekend di Pasqua da tutto esaurito anche per l'estremo Ponente: “Da tempo non si vedeva un fine settimana così”

Un weekend di Pasqua molto positivo nella nostra provincia e nell'estremo Ponente. Grandissima affluenza di turisti, proprietari di seconde case e residenti, letteralmente riversati per strada, ha affollato le vie, dal centro al lungomare. Il bel tempo è stato il grande atteso e si è rivelato complice di tutto il periodo Santo. Nelle prove generali di quella che si appresta ad essere l'estate della ripartenza segnali importanti di ripresa e di normalità, anche in termini commerciali.



“L'impressione è stata quella di un weekend strapieno, ancora oggi c'è la coda per la gente in partenza - commenta Gianluca Berlusconi per Confcommercio Bordighera - abbiamo dato il servizio ai clienti, anche a turisti e proprietari di seconde case. Da tempo, post pandemia, non si vedeva Bordighera così viva nel weekend di Pasqua. Non solo turisti 'mordi e fuggi' ma anche i proprietari di seconde case, hanno scelto di fare un weekend lungo i città”.



Una situazione simile ha riguardato anche i comuni più a ovest, ovvero Vallecrosia e Ventimiglia. In tantissimi hanno scelto di trascorrere il loro fine settimana nella città di confine. Lo confermano le parole di Dario Trucchi (Confcommercio):

“Direi che il fine settimana è andato molto bene sia per il bel tempo che per la voglia della gente di uscire e riavere un po' di normalità. Quindi weekend positivo”.