Confartigianato Imperia sigla una nuova convenzione con Baseco: condizioni agevolate per lo smaltimento dei rifiuti delle aziende associate

La Confartigianato di Imperia, rappresentata dalla Presidente Donata Vivaldi, ha firmato il 12 marzo scorso la convenzione con BASECO S.r.l. di Villanova d'Albenga, rappresentata dall'Amministratore Unico Silvestro Catelli, per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi a condizioni di favore per gli associati.

"Confartigianato Imperia - si spiega nella nota -, che per i propri associati si occupa di gestire la parte amministrativa e burocratica, a seguito delle recenti e consistenti modifiche normative sui rifiuti necessitava di ampliare in maniera più puntuale anche la parte operativa della gestione del rifiuto, ed ha individuato in BASECO srl un partner affidabile, puntuale e specializzato in grado di fornire agli associati Confartigianato Imperia tutta la parte pratica di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Con l'entrata in vigore del RENTRI, il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti in attuazione di quanto disposto dall'art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006, il quadro normativo è diventato complesso e di non facile gestione per un’azienda di dimensioni minime, come spesso sono le realtà aziendali liguri. Obiettivo della Convenzione stipulata da Confartigianato Imperia è di instaurare un maggior dialogo e favorire il corretto smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività artigianali a condizioni di favore per le aziende associate e nel pieno rispetto della normativa in vigore da quest’anno.

BASECO S.r.l., titolare anche di una piattaforma ambientale in provincia di Savona, grazie alle proprie competenze acquisite in anni di esperienza in un settore così delicato e complesso ha il riconoscimento di tutte le certificazioni e autorizzazioni necessarie e occorrenti per svolgere l’attività richiesta da Confartigianato Imperia

Con l’avvio di questa collaborazione, gli imprenditori che aderiscono a Confartigianato Imperia potranno quindi accedere ai servizi di Baseco beneficiando di condizioni economiche vantaggiose e di un supporto qualificato nella gestione delle pratiche legate allo smaltimento dei rifiuti.

Della nuova Convenzione potranno beneficiare tutte le aziende aderenti a Confartigianato Imperia, che potranno inoltre ricevere informazioni e assistenza sulle modalità di corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti sia presso gli Uffici Tecnici dell'Associazione sia presso gli Uffici operativi BASECO S.r.l. a Villanova d’Albenga.

Confartigianato Imperia esprime soddisfazione per l’avvio di questa collaborazione, che rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dei servizi messi a disposizione delle imprese associate e nel sostegno alla corretta gestione ambientale delle attività produttive sul territorio".