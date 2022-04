A Badalucco la Pasqua si festeggia anche con lo 'scotezzo' in piazza, vi raccontiamo che cos'è

Badalucco è tornata a vivere la tradizione dello 'Scotezzo'. Dopo due anni di stop la comunità si è riunita come da tradizione in piazza dopo la Messa di Pasqua per quello che è un vero e proprio rito di questo borgo della Valle Argentina.





Che cos’è lo 'Scotezzo'? Si tratta di un gioco antico che coinvolge grandi e piccini. Le persone si sfidano ad un duello con le uova di gallina, facendole cozzare una contro l’altra. Uno la tiene in una mano e l’altro batte, l’uovo che non si è crepato ha vinto lo scontro ed il vincitore conquista l’uovo e può continuare a sfidare gli altri compaesani.

Una volta tutti avevano le galline e quindi era normale portarsi letteralmente le uova da casa. Inoltre, questo permetteva anche di vincere un considerevole quantitativo di uova, quindi garantirsi del cibo in più per la settimana. Oggi nonostante meno famiglie abbiano le galline, la tradizione non si è persa anzi, viene rigorosamente tramandata di anno in anno a tutti i bimbi e le bimbe del paese.