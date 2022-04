Ventimiglia: nel weekend banchetto di ACEB per la vendita di palme e rametti di ulivo

Le palme e i rametti d’ulivo dell'ACEB, sono pronti.

L'associazione ha allestito per il quinto anno consecutivo il gazebo per sabato dalle 8 alle 19 e domenica dalle 8 alle 13 sul sagrato della chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia. Sarà anche l'occasione per gli auguri di Pasqua.



In cambio di una libera offerta, potrete scegliere il vostro ramoscello preferito, ed ancora una volta, con la generosa adesione ad ACEB, si potrà diventare protagonisti di vera solidarietà.

Le informazioni sul sito www.aceb-ets.com.