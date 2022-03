Camporosso: sabato prossimo raccolta alimentare del gruppo #Buonavoglia all'Ekom di via Braie

Il gruppo #Buonavoglia, formato da Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e Aceb Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso, saranno nuovamente insieme sabato per una colletta alimentare.

Verrà effettuata al supermercato Ekom di via Braie a Camporosso. A fine giornata, tutta la spesa ricevuta sarà consegnata ai servizi sociali del comune di Camporosso, dove verrà in seguito distribuita a tutte le famiglie in difficoltà economica.

“Confidiamo nell’altruismo e nella generosità delle persone che potranno aggiungere nel loro carrello – dicono gli organizzatori - uno o più prodotti a lunga conservazione”.