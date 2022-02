Concluso progetto ‘Con il diritto alla mobilità sosteniamo la domiciliarietà’, il resoconto

Si è conclusa l'attività del progetto ‘Con il diritto alla mobilità sosteniamo la domiciliarietà’ realizzato grazie al contributo finanziario della Fondazione Carige. A illustrare quanto eseguito nell’ambito dell’iniziativa sono sette associazioni della provincia di Imperia.

“Nei 15 mesi di vigenza abbiamo aiutato centinaia di anziani e persone con patologie oncologiche. Con il nostro aiuto è la nostra presenza abbiamo reso meno pesante il dramma della pandemia.

I numeri testimoniano il risultato positivo

- n. Persone trasportate 560

- n. Viaggi accompagnamento con automezzi 1365

- n. Km percorsi 48.237

- n. Ore di impegno dei volontari 14.440

Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo alle 100 e più volontarie e volontari impegnati tutti i giorni nella gestione del progetto.

Questo esempio di impegno collaborativo tra Fondazione Carige Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale e Dss socio sanitari si dimostra ancora una volta l'arma vincente per raggiungere l'obbiettivo di far vivere il più possibile la vecchiaia nelle proprie case. Cogliamo l'occasione per inviate un caro saluto alle persone che hanno ricevuto il nostro aiuto. Sono bene accolti gli atti di sostegno che riterrete di compiere per permetterci di continuare il nostro aiuto

Auser Territoriale Imperia

Auser Filo d'Argento Imperia

Auser Sanremo

Auser Intemelio Ventimiglia

Auser Diano Marina

Nonsiamosoli

Arcobaleno Imperia”.