Sanremo: tavolo settimanale tra Comune, Anas e Regione per La Vesca, si punta all’inizio lavori a marzo

La zona di La Vesca non può più attendere, il terreno continua a muoversi e il rischio di danni irreparabili non è poi così remoto. Per questo ogni lunedì Comune, Anas e Regione Liguria si confrontano per analizzare gli aspetti dei progetti esecutivi dei molti lavori necessari per fermare il conto smottamento verso mare.



Il muro di contenimento, la strada e la collina intera attendono da troppo tempo un intervento risolutivo che fermi quello scivolamento costante verso mare. Ne sono prova concreta le crepe nell’asfalto, gli squarci nel muro di via Duca d’Aosta e anche le fughe di gas che ogni tanto ricordano a tutti il movimento sotterraneo costante che spacca i tubi.



Nel piano triennale dei lavori per il bilancio di previsione 2022/2024 è stato inserito anche il massiccio (e costoso) intervento a La Vesca. Ma quando? Durante una delle ultime riunioni l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, ha dichiarato apertamente l’intenzione: iniziare i lavori a marzo. Ancora non c’è una data certa, ma pare che finalmente il tavolo settimanale di Comune, Anas e Regione abbia dato i propri frutti.