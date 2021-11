Sanremo: consiglio comunale, Casa Serena entra nel bilancio di previsione 21/23 con 600 mila euro di minori spese (Video)

Il consiglio comunale convocato per questa sera a palazzo Bellevue si è aperto con la consueta ora dedicata a interpellanze e ordini del giorno.

Il consigliere Roberto Rizzo (M5S) ha presentato un’interpellanza in merito al funzionamento dell’impianto fotovoltaico della scuola di Coldirodi installati ben tre anni fa. L’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, il quale ha garantito una verifica sul collegamento dei pannelli con l’impresa che si occuperà del collegamento.



Luca Lombardi (Fdi) ha poi presentato un’interpellanza sulla situazione dell’Aurelia e di via Duca d’Aosta in zona La Vesca. Anche in questo caso ha risposto l’assessore Donzella che ha ribadito l’importanza della pratica per l’amministrazione ricordando poi la storia degli interventi già effettuati. “Questa mattina abbiamo parlato con il capo compartimento di Anas - ha spiegato Donzella - il primo intervento sarà la realizzazione di una scogliera davanti a La Vesca per un importo di oltre 2 milioni di euro per impedire che il mare continui ad erodere lo ‘zoccolo’ del fronte di frana, per il secondo intervento Anas è pronta a intervenire con una serie di consolidamenti a valle della via Aurelia con palificazioni con un fronte di 180 metri e profonde dai 25 ai 30 metri con un cronoprogramma di circa 400 giorni. Inoltre si rende indispensabile procedere al drenaggio delle acque per una serie di falde che non devono disperdersi ma essere incanala e riutilizzate per impedire l’aggravarsi della situazione. Esiste infine un ultimo progetto per circa 340 mila euro che consisterebbe in un muro di contenimento. Il tutto avrebbe un importo di oltre 5 milioni di euro”.



Il consigliere Andrea Artioli (Liguria Popolare) ha poi rinviato al prossimo consiglio comunale l’ordine del giorno per chiedere chiarimenti in merito ai pagamenti dei compensi nelle società partecipate, esponendo però le proprie perplessità per la difficoltà di accesso agli atti di Amaie Energia. Sempre Artioli ha chiesto novità in merito alla pratica per la prosecuzione dell’Aurelia Bis. “A breve ci sarà una presentazione di un progetto e delle risorse che sono state trovate e destinate per l’Aurelia Bis - ha risposto l’assessore Donzella - finalmente c’è un fatto certo e preciso di una somma di 8 milioni di euro destinata”.



Il consigliere Luca Lombardi (FdI) ha illustrato l’ordine del giorno per l’istituzione di una giornata contro tutti i totalitarismi (in allegato il testo), documento in merito al quale il sindaco ha proposto un lavoro condiviso per l’organizzazione delle iniziative. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.



L’ultima interpellanza, sempre esposta da Lombardi, ha riguardato le condizioni dell’asfalto in via Margotti, via Tasciaire e via Padre Semeria. “Si è deciso di intervenire su via Padre Semeria come strada di accesso alla città e a grande percorrenza - ha risposto l’assessore Donzella - abbiamo destinato 100 mila euro e i lavori stanno per iniziare. Prima di Natale saranno realizzati. Ma teniamo conto che per tutte le nostre strade c’è un preventivo da 10 milioni di euro”.

La discussione è proseguita con l’approvazione del regolamento di contabilità del Comune e l’abrogazione del regolamento di contabilità approvato nel 1998.

L’assessore Massimo Rossano ha poi illustrato la pratica per il bilancio di previsione 2021-2023 con la variazione di bilancio e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato e investimenti oltre al piano delle opere pubbliche e la variazione del piano biennale beni e servizi. Nella pratica entra anche ‘Casa Serena’ con minori entrate per 687 mila euro e le minori spese per 600 mila euro con un disavanzo colmato con il fondo crediti di dubbia esigibilità. “L’ente locale ha dato risposte a tutte le richieste dei servizi sociali - ha commentato Rossano - un grande sforzo da parte dell’amministrazione per una delle voci più importanti”.

Il consigliere Luca Lombardi ha chiesto delucidazioni in merito ad alcuni punti del documento illustrato, mentre Umberto Bellini ha posto l'attenzione sui lavori pubblici definendo il 2021 come un anno da “drappo nero”.

“La partita di Casa Serena si è chiusa in questi termini per il 2021 ed è un elemento positivo in attesa del TAR - ha spiegato l'assessore Rossano - il canone trimestrale è stato incassato ma reso non disponibile e accantonato in un fondo in attesa della decisione del giudice”.

“Scattando una 'fotografia' al rendiconto e alle variazioni le considerazioni sono negative perché non traspare quello spirito che dovrebbe stare alla base della programmazione per il futuro della nostra città - ha dichiarato dai banchi dell'opposizione Andrea Artioli - ci sono alcune partire che poggiano nel project financing le loro radici e che sono portate avanti in modo ottimale come il porto vecchio, il parcheggio di piazza Eroi, progetti che danno sviluppo alla città cercando investitori provati. Viene a mancare tutto il resto, non leggo nel bilancio interventi strutturali per far crescere la nostra città. Cerchiamo di rendere attrattiva la città per gli investitori privati, per portare qui sedi di imprese che portino gettito fiscale”. L'attenzione del consigliere Artioli si è poi concentrata su Amaie Energia e sui dividendi per il Comune di Sanremo.

“Spero di vedere andare a gara i progetti importanti di questa città anche se, per quanto riguarda il porto, andare a gara con un ricorso al TAR è rischioso e anche per il parcheggio di piazza Eroi ci sono state delle polemiche - ha proseguito il consigliere Daniele Ventimiglia (Lega) - ci sono risorse importanti a disposizione per la costruzione di nuove scuole e dobbiamo avere la capacità di andare a intercettare questi fondi”.

