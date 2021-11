Il punteruolo rosso torna a colpire Sanremo: abbattimenti e lavori sulle palme tra corso Trento e Trieste e giardini Vittorio Veneto

Sanremo ritorna a fare i conti con il punteruolo rosso, l’insetto che mette a repentaglio la vita delle palme a Ponente e in Costa Azzurra.

Un nuovo caso è scoppiato nelle scorse settimane a seguito del crollo di una palma a inizio settembre di fronte al Morgana (leggi la notizia cliccando QUI). Le verifiche effettuate dal Comune hanno portato alla luce un nuovo attacco di punteruolo rosso difficile da notare se non a seguito di attente analisi.

L’ufficio Giardini di palazzo Bellevue si è subito attivato con l’incarico allo studio torinese di Matteo Littardi per i controlli delle palme maggiormente sensibili. Da qui sono scaturiti i lavori che, di recente, gli uffici hanno finanziato come somma urgenza per una spesa di 11.400 euro. Il Comune interverrà con rimonda del secco e abbattimento delle palme irrecuperabili in corso Trento e Trieste e ai giardini Vittorio Veneto.

Come sempre, gli abbattimenti saranno poi compensati con nuove piantumazioni, anche in zone differenti.