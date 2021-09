Sanremo: palma cade nei giardini di fronte al Morgana, recintata l'area (Foto)

Una porzione dei giardini di fronte al Morgana è stata recintata questo pomeriggio a seguito della caduta di una palma.

Per fortuna nessuno si trovava in zona al momento del crollo e, intorno alla pianta, non erano presenti scooter posteggiati.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Ora spetterà all'Ufficio Giardini l'intervento per il ripristino e la pulizia, oltre ai controlli sulle piante a rischio crollo per evitare potenziali pericoli.