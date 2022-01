Sanremo: da mezzanotte divieto di sosta al parcheggio del Palafiori, fino a domenica solo veicoli autorizzati

Palafiori ‘off limits’ dalla prossima mezzanotte alle 2 di domenica prossima, a seguito delle direttive del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, in relazione alla 72a edizione del Festival di Sanremo che scatta domani ma che vede il suo ‘carrozzone’ di addetti ai lavori già presente da giorni in città.

La decisione è stata presa la settimana scorsa dal ‘tavolo tecnico’ svolto in Prefettura che ha predisposto l’apertura limitata del parcheggio all’interno della struttura, per ragioni di sicurezza. L’accesso al parcheggio del Palafiori sarà monitorato dagli addetti della struttura ma anche dalla Polizia Municipale e dagli stewards.

Il parcheggio, da questa sera a mezzanotte a domenica prossima alle 2, sarà qiundi consentito esclusivamente ai:

• titolari di abbonamento per il parcheggio, di cui si conoscano identità e veicolo

• veicoli di Forze di Polizia e Protezione Civile

• veicoli della RAI (preventivamente accreditati)

• veicoli dei dipendenti in servizio presso il Palafiori

• titolari di biglietto per il Festival della Canzone in programma nella stessa giornata al teatro Ariston, con ingresso veicolo entro le 19 e uscita entro le 2 del giorno seguente

• veicoli in forza a Casa Sanremo.

Per chiunque che non rientra in queste categorie e che entrerà lo stesso nel parcheggio è prevista la rimozione forzata del veicolo, oltre ovviamente la sanzione prevista.