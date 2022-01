La 'Costa Toscana' è arrivata a Sanremo: in rada la nave simbolo del 72° Festival (Foto)

Se ne parlava da due anni e, da questa mattina, è realtà. La 'Costa Toscana' è arrivata questa mattina in rada a Sanremo per assurgere a ruolo di nave simbolo del 72° Festival della Canzone Italiana.

Dopo il nulla di fatto dell'anno scorso, Rai e 'Costa Crociere' hanno trovato l'accordo per portare al largo di Sanremo la nuova nata della flotta, varata a gennaio e pronta per le prime crociere a marzo.

Cosa succederà a bordo? Sarà usata principalmente come studio tv per la prodotti collaterali al Festival e (si spera) anche per suggestive immagini notturne della città vita dal mare.

E per salire? La Rai ha fato sapere che la visita a bordo sarà consentita solo con super green pass e doppio tampone: un molecolare 72 ore prima e un antigenico al momento della salita.