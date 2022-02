Festival: la Costa Toscana saluta Sanremo, è stata tavolo d'incontro per un possibile ritorno delle navi da crociera in città

La Costa Toscana ha salutato Sanremo nella notte. La nuova nave ammiraglia del gruppo crocieristico ha fatto rientro a Savona. Era arrivata all'alba di una settimana fa e da quel momento è rimasta ormeggiata davanti alla città per tutta la settimana del Festival.

La nave in questi giorni è stata usata come studio televisivo dalla Rai. Inoltre è servita come luogo di incontro tra il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e il direttore generale del gruppo Costa Mario Zanetti, per intavolare discorsi sullo sviluppo del mercato crocieristico e magari per un avvicinamento che se ci saranno le condizioni, in un prossimo futuro potrebbero portare a fare di Sanremo uno scalo negli itinerari delle crociere del gruppo.



La Costa Toscana per la sua mole imponente e la livrea elegante è stata fotografata da tantissime persone incuriosite dal vedere il gigante dei mare. Un ritorno in termini di immagine e promozione sia per il gruppo ma anche per la città di Sanremo. Oltre a essere l'ammiraglia, la nave da crociera è rinomata per abbracciare una filosofia green, attraverso l'alimentazione a gas naturale liquefatto e con un regime di raccolta differenziata al 100%, garantendo acqua attraverso l'uso di dissalatori che sfruttano l'acqua del mare, oltre a diverse altre migliorie tecnologiche all'avanguardia che si muovono in questa direzione.



Ora la nave si trova a Savona da dove partirà il prossimo 5 marzo per la prima crociera, con scali nel mediterraneo tra Italia e Spagna. Un po' di amarezza per i tanti curiosi che sarebbero voluti salire a bordo di questo gigante dei mari anche solo per ammirare il panorama di Sanremo.