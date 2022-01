72° Festival: la parola d’ordine è ‘sostenibilità’, Amadeus “Green carpet uno degli ingressi più belli di sempre e che spettacolo la Costa Toscana davanti a Sanremo”

Sancito il divorzio tra Festival di Sanremo e Tim, la kermesse cambia registro nel rapporto con gli sponsor e si lancia in una nuova declinazione dei rapporti con le aziende che sostengono l’evento. L’apertura della settimana festivaliera è stata dedicata proprio alle aziende che sostengono la 72ª edizione all’insegna di una parola chiave più volte ripetuta dagli attori in gioco: sostenibilità.



“Siamo soddisfatti perché il Sanremo di quest’anno dimostra un nuovo modello - ha commentato Gian Paolo Tagliavia, amministratore delegato di Rai Pubblicità - siamo usciti dall’ordine dello sponsor arrivando a un modello costruito come partnership, ciascuna azienda si integra a Sanremo secondo i propri obiettivi di comunicazione”.

“È emozionante essere di nuovo qui - ha proseguito Stefano Coletta, direttore di Rai1 - la brand integration è una nuova realtà della tv generalista, possiamo ragionare di temi in altro modo complicati da trattare, come la sostenibilità”.

“Considero fondamentale l’unione tra le aziende e le trasmissioni, penso che sia un valore aggiunto non solo per la presenza economica ma anche per lo show - ha proseguito Amadeus, al suo terzo Festival da conduttore e direttore artistico - è fondamentale importanti aziende con noi, permette di integrarci con loro per trovare soluzioni che siano perfette per il Festival. Vivo con felicità le promozioni, vuol dire che è un programma che le aziende desiderano sposare. Ci piace trovare sempre soluzioni originali, il ‘green carpet’ è uno degli ingressi più belli di sempre. Il rapporto con Costa, inoltre, ci ha portati ad avere la Costa Toscana e vederla lì a un chilometro da Sanremo, illuminata la notte, è spettacolare, sarà il nostro palco sull’acqua. Le aziende fanno parte della trasmissione e dello spettacolo”.