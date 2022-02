Sanremo 2022: visita sulla 'Costa Toscana', ecco la nave del Festival che è in rada di fronte alla città (Foto e Video)

Dopo quella Istituzionale del Sindaco di questa mattina (QUI), visita per giornalisti e fotografi nel pomeriggio sulla ‘Costa Toscana’, la splendida nave da crociera, che da domenica scorsa è in rada di fronte a Sanremo, per la promozione della compagnia attraverso il Festival, ma anche per i collegamenti che si svolgono durante le giornate e le serate della kermesse canora.

Rigidissime le misure di sicurezza, con i giornalisti e fotografi che, per salire, hanno correttamente dovuto eseguire un tampone molecolare ieri e, una volta conosciuto l’esito negativo, sono stati sottoposti a un secondo esame antigenico oggi pomeriggio, prima di approdare sul ‘tender’ che li ha portati sulla ‘Toscana’. Il tutto, ovviamente, se in possesso di green pass rafforzato.

Saliti sulla nave i giornalisti sono stati accompagnati in un tour nelle zone più belle dell’imbarcazione e quindi nel teatro utilizzato per le trasmissioni e il ‘Colosseo’ dove svolgono i collegamento Orietta Berti e Rovazzi. C’è stato anche un momento per scambiare qualche parola con la stessa Berti e i Gemelli di Guidonia, che hanno spiegato come si svolge la loro vita all’interno della nave, parlando anche un po’ di Festival.

Questa mattina, invece, il Sindaco Biancheri accompagnato dal Presidente del Consiglio comunale Il Grande, ha parlato con i responsabili di ‘Costa’ sulle opportunità di sviluppo in chiave del Festival 2023 ma anche per riavvicinarsi al mercato crocieristico. Un esito positivo quindi per l'incontro con il direttore generale del gruppo Costa Mario Zanetti.

“Salendo a bordo si ha subito l’impressione di trovarsi di fronte ad un’eccellenza del made in Italy, tanto nel lusso quanto in termini di ingegneria navale e avanguardismo tecnologico” ha dichiarato il sindaco Biancheri, a cui è stato spiegato il tipo di turismo sostenibile e inclusivo promosso da Costa sulla sua ammiraglia.

Poi, riferendosi all’operazione commerciale che ha portato la nuova nave del gruppo Costa in rada a Sanremo durante la settimana del Festival, il primo cittadino ha aggiunto: “La Costa Toscana è stata sicuramente una grande novità in questo Festival 2022. Un’operazione di marketing importante non solo per il gruppo Costa ma anche per la nostra città. Le immagini della baia di Sanremo stanno facendo il giro del mondo”.

La visita del primo cittadino sulla nave è stata l’occasione di un cordiale incontro tra l’amministrazione comunale sanremese e uno dei principali partner commerciali del Festival di Sanremo 2022 ma anche “l’opportunità di una riflessione comune sui possibili sviluppi futuri nei rapporti tra la Città di Sanremo e il gruppo Costa, sia nell’ottica del Festival del prossimo anno sia per quanto concerne lo sviluppo del mercato crocieristico su Sanremo”, ha confermato il sindaco Biancheri che ha rimarcato anche ai vertici di Costa Crociere la grande offerta della città di Sanremo, dal mare alla ciclabile, dalla Pigna allo shopping di lusso passando per parchi, ville storiche e tipicità locali.

Durante il colloquio, il sindaco Biancheri e il direttore generale Zanetti hanno anche avuto modo di commentare con grande entusiasmo le prime due serate del Festival: “Il record di ascolti della seconda serata, la più vista dal 1995, è un grande successo per il Festival, per la Rai e per il Comune di Sanremo. Siamo molto soddisfatti di quanto sta accadendo”, ha dichiarato Biancheri.

