Ventimiglia: lo chef Diego Pani presenta il menù 'Winter' a sostegno dei giardini Hanbury

Si chiama 'Winter' ed è un menù a base vegetale, quello concepito dal talentuoso chef ventimigliese Diego Pani, che farà del bene a quel meraviglioso patrimonio presente sul territorio che sono i giardini botanici Hanbury.

Il nome è dedicato non soltanto alla stagione invernale che sta per arrivare, ma soprattutto al botanico e architetto Ludwig Winter, progettista e fautore proprio dei giardini Hanbury.



Gustando le prelibatezze presentate dallo chef Pani, non solo si godrà di una proposta unica nel suo genere, gustosa è delicata ma per ogni menù acquistato 5 euro saranno devoluti proprio in favore dello sviluppo e della tutela dei giardini.

In uno speciale in onda su Italia 1 lo chef si era già fatto promotore dei giardini raccontando attraverso aneddoti e curiosità, le erbe botaniche presenti all'interno della struttura.



Diego Pani nuovamente al servizio della comunità, ricordiamo anche vincitore del San Segundin d'Argentu consegnatogli dalla città per l'aiuto profuso durante i momenti di difficoltà come quello dell'alluvione dell'ottobre scorso. Un'occasione per fare del bene condividendo la buona cucina.