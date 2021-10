Rezzo: sabato prossimo convegno su ‘Le Vie del Sale tra Provenza, Liguria e Piemonte’

Il Comune di Rezzo, in collaborazione con la Commissione Cultura, organizza questo evento al fine di riscoprire le vie di comunicazione più importanti del passato in chiave culturale ed economica, auspicando di rivalutarle oggi da un punto di vista turistico, offrendo e suggerendo spunti per progetti futuri che creino sinergie e collaborazioni produttive fra i territori e gli enti.

Programma

- Saluto di benvenuto e introduzione del convegno

- Interventi a cura dei relatori tecnici

- Prof.ssa Laurence Navalesi, Assessore alle Politiche Transfrontaliere di Nizza

‍- Prof. Andrea Zanini, Docente di Storia Economica dell'Università degli Studi di Genova

-‍ Prof.ssa Emidia Lantrua, esperta del Museo delle Carte di Mendatica

- Dott. Giampiero Laiolo, storico

- Dott. Rinaldo Adorno, laureato in Scienze del Turismo

- Conclusioni delle autorità

Tra i presenti all'evento anche l'assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino. Sarà possibile visionare alcune delle carte storiche custodite nel Museo delle Carte di Mendatica. Seguirà rinfresco.

Info: 375 634 22 36