Cervo: per allerta meteo arancione di domani chiuse le scuole e altri impianti cittadini

In conseguenza del messaggio diffuso da Regione Liguria - Servizio Protezione Civile domenica 3 ottobre, che segnala uno stato di allerta gialla per temporali e dissesto idrogeologico dalle ore 22.00 del 3 ottobre e una successiva allerta arancione dalle 6.00 del 4 ottobre fino alle 23.59, il Comune di Cervo ha emesso un’ordinanza con cui stabilisce, a partire dalle ore 22:00 di domenica fino alle 23.59 di lunedì 4 ottobre, quanto segue:

· La chiusura della scuola Primaria e della scuola dell'Infanzia di Cervo;

· La chiusura degli impianti sportivi a gestione pubblica e in concessione a terzi nei pressi di Via Steria, nonché la chiusura di tutte le aree in concessione a terzi lungo il torrente Steria;

· La chiusura dei parcheggi pubblici in Via alla Foce;

· La chiusura dei giardini e parchi pubblici;

· L’interdizione alle persone e ai mezzi delle spiagge comunali, delle scogliere, dei moli, delle opere di difesa della costa e degli attraversamenti pedonali verso i rii comunali;

· La chiusura del Cimitero Comunale;

· La chiusura del guado sul torrente Steria di collegamento tra il Comune di Cervo e il Comune di San Bartolomeo al Mare.

Il testo completo dell’ordinanza