Ventimiglia: grosso detrito di plastica nel fiume Roja da 10 mesi, interviene Alternativa Intemelia (Foto)

Dopo 10 mesi ci ha pensato Alternativa Intemelia a rimuovere il grosso detrito di plastica che, da ottobre 2020, era incastrato sul ponte sul Roja. Era arrivato con al piena del fiume nei tragici giorni dell'alluvione.

“Avete presente quel “plasticone" blu ancorato al primo pilone del ponte Andrea Doria? - dichiarano da Alternativa Intemelia - Tragico relitto di quel maledetto 2 ottobre 2020, quando la nostra città è stata drammaticamente colpita dall'esondazione del Roja? Ci dava terribilmente fastidio l'idea di continuare a vederlo lì, nonostante il passare del tempo, con la netta sensazione che il prossimo autunno una nuova piena lo avrebbe portato in mare. Proseguendo la nostra iniziativa #norumenta, abbiamo quindi deciso di rimuoverlo, non senza fatica, non senza qualche rischio, ma con la soddisfazione di aver fatto la cosa giusta”.