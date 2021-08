Sanremo: il Tavolo del Turismo ha dato l’ok, l’infopoint di via Matteotti sarà aperto tutto l’anno

Adesso è ufficiale: l'amministrazione investirà e l'infopoint di via Matteotti sarà aperto 365 giorni all'anno. Il Tavolo del Turismo ha dato l'ok trasformando in realtà l'idea maturata durante l'estate a fronte dell'ottimo riscontro ottenuto dal point turistico allestito all'interno dell'ex edicola di fronte al cinema Centrale.

Gli orari saranno calibrati con l'altro ufficio informazioni del Palafiori per fare in modo che i turisti possano avere sempre un punto di riferimento. Il Comune, inoltre, si attiverà per un progetto finalizzato a brandizzare l'infopoint per renderlo sempre più riconoscibile e accattivante. I fondi arriveranno dalla tassa di soggiorno, finalizzata proprio agli investimenti nella promozione della città.

“È stato un bel passaggio di collaborazione con le associazioni di categoria che hanno capito e sponsorizzato una funzione importante come un punto di informazioni nel cuore della città - commenta soddisfatto l'assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi - tutto questo è possibile anche a fronte dei risultati avuti quest'estate e del grande apprezzamento da parte dei turisti”.