Sanremo: cosa chiedono i turisti all’infopoint di via Matteotti? Al top eventi e luoghi di interesse

Quali sono le richieste dei turisti che visitano Sanremo nel pieno dell’estate? Da qualche settimana è attivo il nuovo infopoint nel cuore del centro, in via Matteotti proprio di fronte al cinema Centrale. Un punto di riferimento imprescindibile per i vacanzieri che hanno scelto la Città dei Fiori.

Ogni giorno si avvicinano in centinaia per chiedere informazioni utili per la loro permanenza in città e abbiamo quindi chiesto al personale impiegato quali siano le principali richieste arrivate in questi giorni di altissima stagione.

Eventi e mappe della città hanno in assoluto il primo posto per le richieste dei turisti sia italiani che stranieri. La ricerca di qualcosa da fare la sera e di angoli di Sanremo da scoprire, con particolare attenzione per il centro storico: sia nella zona di piazza San Siro che nella Pigna. E poi indicazioni per le spiagge e per la pista ciclabile, altra meta prediletta dai turisti, specie gli stranieri.

Sanremo si dimostra ancora una volta città trainante per il turismo di tutta la provincia e anche i feedback dall’infopoint nel sono la dimostrazione. In tanti chiedono mappe della provincia o altri luoghi tipici da visitare oltre a Sanremo a dimostrazione di come le località turistiche sappiano fare squadra per promuoversi a vicenda anche nell’estate della ripartenza che sta registrando un tanto atteso tutto esaurito.