Sanremo: l'Infopoint di via Matteotti raddoppia, visto il grande afflusso aprirà anche al mattino

Sarà raddoppiata, per il mese di agosto, l’apertura dell’Infopoint per i turisti, aperto all’interno dell’ex edicola di via Matteotti di fronte al cinema Centrale di Sanremo.

La decisione è stata presa dall’Assessorato al Turismo del comune matuziano, guidato da Giuseppe Faraldi, in virtù del grande successo che ha ottenuto l’ufficio, nei primi giorni di apertura. L’Infopoint, lo ricordiamo, è stato aperto per andare ancora più incontro alle esigenze dei turisti che hanno bisogno di informazioni nel centro della città e si è sommato a quello già presente al Palafiori.

Chiunque può ricevere il programma dettagliato delle iniziative o avere guide per le varie attività da svolgere in città e nell’entroterra. Visto il successo che ha ottenuto nei primi giorni è stata decisa anche l’apertura mattutina. Anche se al momento non ci sono ‘numeri’ sugli accessi all’ufficio informativo, questi sono comunque elevati e i turisti hanno espresso grande soddisfazione per il servizio offerto.

L’ex edicola già era stata utilizzata come una sorta di consolle per la filodiffusione della musica in via, è diventata un punto di riferimento per i vacanzieri con la presenza degli studenti dell’istituto ‘Ruffini-Aicardi’ per la distribuzione di volantini. L’intenzione del Comune è quella di replicare l’iniziativa anche nei prossimi mesi, in autunno, a ridosso delle manifestazioni per le feste di fine anno.