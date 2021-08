Sanremo: infopoint di via Matteotti aperto anche in inverno? La proposta piace ed è finanziabile

La richiesta di Confesercenti per l’apertura dell’infopoint di via Matteotti anche in inverno potrebbe andare a buon fine. In queste settimane di piena estate il piccolo chiosco di fronte al cinema Centrale sta rispondendo alle centinaia di turisti che rivolgono le domande più disparate per vivere al meglio la città e, data la buona risposta, è auspicabile un’apertura prolungata anche al termine della bella stagione.

L’assessore Giuseppe Faraldi si è detto ben disposto ad accettare la proposta di Confesercenti, se ne parlerà durante la prossima riunione del Tavolo del Turismo. Il finanziamento c’è e potrà arrivare dalla tassa di soggiorno il cui scopo è proprio quello di portare fondi alle iniziative di promozione della città e del territorio.

Si dovranno solo valutare con attenzione le date. Possibile una chiusura nei mesi di minimo afflusso turistico in autunno inoltrato, ma per il resto dell’anno le serrande potrebbero rimanere alzate.