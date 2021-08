Sanremo: point turistico di via Matteotti, Confesercenti chiede di tenerlo aperto tutto l'anno

“Confesercenti, alla luce dei primi dati sugli afflussi turistico in città nel periodo estivo, è sempre più convinta che la nostra economia cittadina deve puntare ancora di più sul turismo. Un turismo non solo estivo o legato ai grandi eventi, ma diffuso su 365 giorni all’anno”.

Interviene in questo modo Domenico Alessi presidente di Confesercenti a Sanremo. “Una realtà – prosegue - che può rilanciare tutta la rete economica sia commerciale che artigianale che dell’indotto che ruota intorno. Il turismo ha bisogno di servizi, oltre che di promozione, attività molto attiva grazie al lavoro in corso da parte del Comune e al lavoro svolto dal ‘Tavolo del Turismo’, in sintonia con le associazioni di categoria. Sanremo ha bisogno di un ufficio del turismo adatto al prestigio della città. Servono spazi centrali e ben visibili, luoghi dove ricevere i turisti e fornire non solo le prime informazioni”.

Confesercenti chiede al Comune di Sanremo di tenere aperto tutto l’anno il Point di via Matteotti, già edicola comunale, come Ufficio Turistico, aperto tutto il giorno e gestito da professionisti del settore: “Ne abbiamo discusso - conclude Alessi - più volte al tavolo del turismo ma non abbiamo mai ricevuto risposte definitive. I fondi ci possono essere, grazie alla tassa di soggiorno raccolta dalle strutture turistiche. In questi giorni abbiamo la prova che questo ufficio, aperto solo per il periodo estivo, funziona bene, è utile ed è anche bello, serve a migliorare il gradimento della nostra città. Un turista contento ritorna”.